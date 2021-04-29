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Эксперт: фигура Германа Галущенко в должности министра энергетики - компромиссная

Эксперт: фигура Германа Галущенко в должности министра энергетики - компромиссная

Киев  •  УНН

 • 21987 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Назначение юриста Германа Галущенко министром энергетики можно расценивать как попытку правительства и Офиса Президента поставить в должность не временного, а стабильного человека. Об этом УНН рассказал член Наблюдательного совета института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Цитата:

"На данном этапе это можно расценивать как попытку правительства и Офиса Президента поставить на министерство энергетики не временного человека, как раньше было больше года, а такого более стабильного. Галущенко - это креатура Офиса Президента, и особо это никто не скрывает", - сказал он.

По словам эксперта, проблема в том, что Галущенко - юрист. "Ему будет трудно собрать свою команду, которая будет отвечать за различные направления - газ, электроэнергия. Хотя он и работал в Энергоатоме,.. он сопровождал юридические аспекты. Я думаю, во время работы он мог вникнуть в эти вопросы", - сказал Корольчук.

Также он подчеркнул, что за кандидатуру Галущенко свои голоса отдали более 300 депутатов: "Это для меня удивление, я думаю, никто не ожидал. Галущенко для них понятный человек. Поэтому мы увидели результат - триста голосов в поддержку Офиса Президента".

Детали

По словам Корольчука, в должности министра Галущенко ожидает несколько вызовов.

"Есть проблема тарифов на электроэнергию для населения - это требование МВФ, в первую очередь, обязательства Украины. Нам надо повышать. Если мы не повысим, то, соответственно, Энергоатом дальше будет дотировать в эту сферу, Энергоатом - там, где Галущенко работал", - сказал эксперт.

По его словам, ранее Энергоатом заявлял, что низкая цена для населения, ПСО (специальные обязательства - ред.), и это создает проблемы для предприятия, которое не может в достаточной степени зарабатывать деньги.

"А здесь он попадает, как говорят в шахматах, в "вилку", то есть, когда он был в Энергоатоме, был и знает об этой проблеме. А тут пришел, стал министром - надо повышать, поддерживать повышение. На него могут, как говорится, повесить это. То есть он проартикулирует, озвучит это. И народ в нем будет видеть, что это Галущенко поднял тарифы", - сказал Корольчук.

Еще одна проблема - это подготовка к отопительному сезону. По словам эксперта, в прошлом году сезон фактически был провальным, объясняя это тем, что было мало накоплено угля. Он указал, что Украина, когда в январе были морозы, попала в нехорошую историю, и Энергоатому пришлось в срочном режиме включать блоки, чтобы покрыть ту недостачу, которую должны выработать тепловые электростанции. "Эта проблема также будет. Имеется в виду - проконтролировать и организовать этот процесс", - сказал собеседник.

Также он добавил, что в ситуации с газом пока все понятно - есть рыночная цена, является годовая цена. По его словам, до этого, когда Юрий Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики, речь шла о том, что газодобывающую компанию перед добычей необходимо выделить из Нафтогаза, чтобы она продавала газ на бирже или по односторонним контрактам. "Фактически Галущенко должен продолжать эту линию, то есть он также должен требовать этого и отстаивать эту позицию. Как это будет, если Витренко будет возглавлять Нафтогаз, мы увидим... Поэтому в принципе - компромиссная фигура. Фигура, кстати, без амбиций. На этом и сошлись", - подытожил Корольчук.

Напомним

29 апреля Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко министром энергетики. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов.

Накануне правительство назначило Юрия Витренко главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" сроком на 1 год.

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