Експерт: фігура Германа Галущенка на посаді міністра енергетики - компромісна

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“На даному етапі це можна розцінювати як намагання уряду і Офісу Президента поставити на міністерство енергетики не тимчасову людину, як раніше було більше року, а таку більш стабільну. Галущенко — це креатура Офісу Президента, і особливо це ніхто не приховує”, — сказав він.

За словами експерта, проблема в тому, що Галущенко — юрист. “Йому буде важко зібрати свою команду, яка буде відповідати за різні напрями — газ, електроенергія. Хоча він і працював в Енергоатомі... він супроводжував юридичні аспекти. Я думаю, під час роботи він міг вникнути в ці питання”, — сказав Корольчук.

Також він підкреслив, що за кандидатуру Галущенка свої голоси віддали понад 300 депутатів: “Це для мене здивування, я думаю, ніхто не очікував. Галущенко для них зрозуміла людина. Тому ми побачили результат — триста голосів в підтримку Офісу Президента".

Деталі

За словами Корольчука, на посаді міністра Галущенка очікує декілька викликів.

“Є проблема тарифів на електроенергію для населення — це вимога МВФ, в першу чергу, зобов'язання України. Нам треба підвищувати. Якщо ми не підвищимо, то, відповідно, Енергоатом далі буде дотувати в цю сферу, Енергоатом - там, де Галущенко працював”, — сказав експерт.

За його словами, раніше Енергоатом заявляв, що низька ціна для населення, ПСО (спеціальні зобов’язання — ред.), і це створює проблеми для підприємства, яке не може достатньою мірою заробляти кошти.

“А тут він потрапляє, як кажуть в шахах, в "вилку", тобто, коли він був в Енергоатомі, був і знає про цю проблему. А тут прийшов, став міністром — треба підвищувати, підтримувати підвищення. На нього можуть, як то кажуть, повісити це. Тобто він проартикулює, озвучить це. І народ в ньому буде бачити, що це Галущенко підняв тарифи”, — сказав Корольчук.

Ще одна проблема — це підготовка до опалювального сезону. За словами експерта, торік сезон фактично був провальним, пояснюючи це тим, що було мало накопичено вугілля. Він вказав, що Україна, коли в січні були морози, потрапила в нехорошу історію, і Енергоатому прийшлося в терміновому режимі включати блоки, щоб покрити ту недостачу, яку мали виробити теплові електростанції. “Ця проблема також буде. Мається на увазі — проконтролювати та організувати цей процес”, — сказав співрозмовник.

Також він додав, що в ситуації з газом поки що все зрозуміло — є ринкова ціна, є річна ціна. З його слів, до цього, коли Юрій Вітренко був виконувачем обов'язків міністра енергетики, йшлося про те, що газовидобувну компанію перед видобуванням необхідно виділити з Нафтогазу, щоб вона продавала газ на біржі або по односторонніх контрактах. “Фактично Галущенко повинен продовжувати цю лінію, тобто він також повинен вимагати цього і відстоювати цю позицію. Як це буде, якщо Вітренко буде очолювати Нафтогаз, ми побачимо... Тому в принципі — компромісна фігура. Фігура, до речі, без амбіцій. На цьому і зійшлися”, — підсумував Корольчук.

Нагадаємо

29 квітня Верховна Рада України призначила Германа Галущенка міністром енергетики. Відповідне рішення підтримало 305 народних депутатів.

Напередодні уряд призначив Юрія Вітренка головою правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія Нафтогаз України” строком на 1 рік.



