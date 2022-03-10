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Эксперт: экономические санкции в действии - Россия уже на пути к деградации

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Гигантские очереди в обменники и магазины, обесценивание рубля - только начало деградации экономики России, которая может стать непоправимой. Член “Экономического дискуссионного клуба”, международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук специально для УНН проанализировал экономическую ситуацию в РФ.

Падение курса российского рубля катастрофическое. Национальная валюта страны-агрессора обесценивается ежедневно. Несмотря на все попытки хоть как-то затормозить этот процесс, даже официальный курс Центробанка РФ уже больше чем 116 рублей за 1 доллар.

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"Но официальный и реальный курс в коммерческих банках - принципиально разная ситуация. К тому же, дельта в курсе продажи наличной валюты впечатляет. Например, разница показателей в банках Москвы составляет от 145,9 рубля за 1 доллар (Банк ВТБ), до 204,8 рубля (ББР Банк) и даже до 244,3 рубля (Банк "Открытие")", - пояснил Гарбарук.

Он напомнил, что россияне панически пытались спасти свои сбережения.

"Чтобы хоть как-то спасти свои накопления, россияне в порыве стадного инстинкта бросились в магазины скупать все, что только возможно. Например, фотографии гигантских очередей из магазинов сети IKEA, которая к тому же уходит с рынка РФ, уже облетели просторы интернета.

А те, у кого нет средств на дорогие покупки, бросились оформлять на них кредиты - в надежде, что когда рубль окончательно обесценится и зарплату будут выплачивать купюрами в миллион рублей каждая, им удастся закрыть кредит за короткое время. Нужно отметить, на то, что им это удастся, - надежда слабая, да и логика, мягко говоря, примитивна", - считает эксперт.

Гарбарук отметил, что, учитывая то количество иностранных компаний, которые ушли с российского рынка или уже объявили о прекращении своей деятельности на нем, количество безработных уже в ближайшее время будет катастрофическим.

"А это значит, что не будет ни зарплат, ни налогов в виде отчислений, поступающих в бюджет России.

Единственное что будет - это очереди за пособием по безработице, которая, если и будет, то абсолютно мизерная", - уверен эксперт.

Так он добавляет, что, учитывая еще и то, что иностранные компании разрывают контракты с российскими компаниями на закупку сырья - от нефти до строительного леса, количество выброшенных на улицу россиян будет непредсказуемым.

"Уже сегодня, не смотря на жесткую цензуру российских медиа, пробиваются известия о задержках зарплат и протестных акциях на предприятиях в РФ. Что будет дальше, даже сложно представить - так недалеко и до голодных безработных бунтов в ближайшем будущем, которые стремительным цунами могут прокатиться по бескрайним просторам России. И если это произойдет - сегодняшние протестные движения либеральной оппозиции покажутся легким дуновением ветра против девятибалльного шторма", - считает Гарбарук.

Эксперт считает, что военное вторжение России на территорию Украины стало своеобразным триггером, спусковым крючком процесса стремительного обнищания большей части населения РФ и возможности непоправимой деградации ее экономики, для восстановления которой может понадобиться несколько десятков лет.

"Известная фраза: "лаптем щи хлебать" имеет возможность стать для рядовых россиян не просто литературным фразеологизмом, а вполне возможной реальностью их повседневной жизни, когда беспросветная нищета воцарится в их домах.

И если они и дальше пассивно будут сидеть перед своими зомбо-телевизорами, в страхе смотреть, как их сограждан, вышедших на антивоенные протесты, пакуют в автозаки, а не отбивать их у полицейских - их страну ждет крах. И начнется этот крах с их кошельков, из-за катастрофического разрушения экономики, и с их опустевших холодильников", - считает Гарабарук.

Он убежден, что самые масштабные за всю историю санкции уже загнали российскую экономику как крысу в угол.

"Безусловно, все это влияет и на ситуацию на фондовых рынках, в связи с чем стратеги Morgan Stanley и Citigroup Inc. уже предупреждают своих клиентов о том, что наибольшие риски могут быть в течение следующих 6-8 недель.

Соответственно, полтора-два месяца - и РФ может столкнуться с жестоким крахом своей экономики, который будет несравненно более жестким, чем дефолт 1998 года.

Начав войну, Россия запустила механизм собственного уничтожения", - говорит эксперт.

Чтобы его хоть как-то приостановить президенту РФ, нужно немедленно дать приказ о прекращении огня и выводе войск.

"Но, видимо, он если и решил что-то "дать", то это мастер-класс: "Как в минимальные сроки уничтожить экономику собственной страны и будущее своего народа", чтобы этот кейс вошел в учебники всего мира", - резюмировал Гарбарук.

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