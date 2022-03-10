Експерт: економічні санкції у дії - Росія вже на шляху до деградації

Падіння курсу російського рубля катастрофічне. Національна валюта країни-агресора знецінюється щодня. Попри всі спроби хоч якось загальмувати цей процес, навіть офіційний курс центробанку РФ вже більше ніж 116 рублів за 1 долар.

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"Але офіційний і реальний курс у комерційних банках - принципово різна ситуація. До того ж, дельта в курсі продажу готівкової валюти вражає. Наприклад, різниця показників у банках Москви становить від 145,9 рубля за 1 долар (Банк ВТБ), до 204,8 рубля (ББР Банк) і навіть до 244,3 рубля (Банк "Открытие")", - пояснив Гарбарук.

Він нагадав, що росіяни панічно намагалися врятувати свої заощадження.

"Щоб хоч якось врятувати свої накопичення, росіяни в пориві стадного інстинкту кинулися в магазини скуповувати все, що тільки можливо. Наприклад, фотографії гігантських черг із магазинів мережі IKEA, яка до того ж йде з ринку РФ, вже облетіли простори інтернету.

А ті, у кого немає коштів на дорогі покупки, кинулися оформляти на них кредити - у надії, що коли рубль остаточно знеціниться і зарплату виплачуватимуть купюрами в мільйон рублів кожна, їм вдасться закрити кредит за короткий час. Потрібно відзначити, на те, що їм це вдасться, - надія слабка, та й логіка, м'яко кажучи, примітивна", - вважає експерт.

Гарбарук зауважив, що, враховуючи ту кількість іноземних компаній, які пішли з російського ринку або вже оголосили про припинення своєї діяльності на ньому, кількість безробітних вже найближчим часом буде катастрофічною.

"А це означає, що не буде ні зарплат, ні податків у вигляді відрахувань, що надходять до бюджету Росії.

Єдине що буде - це черги за допомогою по безробіттю, яка, якщо і буде, то абсолютно мізерна", - впевнений експерт.

Так він додає, що, враховуючи ще й те, що іноземні компанії розривають контракти з російськими компаніями на закупівлю сировини – від нафти до будівельного лісу, кількість викинутих на вулицю росіян буде непередбачуваною.

"Вже на сьогодні, не дивлячись на найжорсткішу цензуру російських медіа, пробиваються звістки про затримки зарплат та протестні акції на підприємствах у РФ. Що буде далі, навіть складно уявити - так недалеко і до голодних безробітних бунтів у найближчому майбутньому, які стрімким цунамі можуть прокотитися безкрайніми просторами Росії. І якщо це станеться – сьогоднішні протестні рухи ліберальної опозиції здадуться легким подихом вітру проти дев'ятибального шторму", - вважає Гарбарук.

Експерт вважає, що військове вторгнення Росії на територію України стало своєрідним тригером, спусковим гачком процесу стрімкого зубожіння більшої частини населення РФ та можливості непоправної деградації її економіки, для відновлення якої може знадобитися кілька десятків років.

"Відома фраза: "лаптем щи хлебать" має можливість стати для пересічних росіян не просто літературним фразеологізмом, а цілком можливою реальністю їх повсякденного життя, коли безпросвітна убогість запанує в їхніх домівках.

І якщо вони й надалі пасивно сидітимуть перед своїми зомбо-телевізорами, у страху дивитися, як їхніх співгромадян, що вийшли на антивоєнні протести, пакують в автозаки, а не відбивати їх у поліцейських - їхню країну чекає крах. І почнеться цей крах з їхніх гаманців, через катастрофічну руйнацію економіки, і з їхніх спорожнілих холодильників", - вважає Гарабарук.

Він переконаний, що наймасштабніші за всю історію санкції вже загнали російську економіку як щура в кут.

"Безумовно, все це впливає і на ситуацію на фондових ринках, у зв'язку з чим стратеги Morgan Stanley та Citigroup Inc. вже попереджають своїх клієнтів про те, що найбільші ризики можуть бути протягом наступних 6-8 тижнів.

Відповідно, півтора-два місяці - і РФ може зіткнутися з найжорстокішим крахом своєї економіки, який буде незрівнянно більш жорстким, ніж дефолт 1998 року.

Розпочавши війну, Росія запустила механізм власного знищення", - каже експерт.

Щоб його хоч якось призупинити президентові РФ, потрібно негайно дати наказ про припинення вогню та виведення військ.

"Але, мабуть, він якщо й вирішив щось "дати", то це майстер-клас: "Як у мінімальні терміни знищити економіку власної країни та майбутнє свого народу", щоб цей кейс увійшов до підручників усього світу", - резюмував Гарбарук.