Эксперт дал прогноз стоимости хлеба до конца этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. К концу этого года стоимость хлеба в Украине может вырасти на 7%. Об этом журналисту УНН сообщил экономический эксперт Алексей Дорошенко.
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"Если... инфляция в этом году составит не более 5%, как вообще планирует Национальный банк, то в принципе мы увидим до конца 2020 года рост стоимости хлеба на 7%. То есть больше, чем инфляция, но одновременно меньше, чем в 2019 году", - сказал Дорошенко.
Напомним, производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 7,1%.