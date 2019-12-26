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Україна збільшила виробництво курятини

Україна збільшила виробництво курятини

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Виробництво замороженої курятини в Україні за рік зросло на 7,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні-листопаді 2019 року в Україні було вироблено 120 тис. тонн курятини, тоді як за 11 місяців 2018 року - 112 тис. тонн.

Йдеться про виробництво заморожених тушок курей, курчат.

Виробництво свіжої та охолодженої курятини також зросло - на 7,9% за рік. У січні-листопаді 2019 року українські птахівники виробили 360 тис. тонн продукту, рік тому - 333 тис. тонн.

Йдеться про виробництво охолоджених частин тушок курей, курчат.

Нагадаємо, всього за 5 років Україна перетворилася з нетто-імпортера курятини в нетто-експортера. Нині Україна у ТОП-10 світових постачальників і ТОП-3 – у країнах ЄС.

Рекордному для України стрибку сприяв стрімкий розвиток виробництва курятини, зокрема за рахунок оновлення інфраструктури виробництва.

Топовим виробником і експортером української курятини є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. На плечах компанії - 87,9% експорту продукції. Минулого року МХП завів у країну 450 млн доларів валютної виручки (із 500 млн доларів загальної суми) та водночас збільшив виробництво продукції на новозбудованих потужностях Вінницької птахофабрики.

Друге і третє місце в списку головних виробників вітчизняної курятини займають група компаній “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) та ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський” (“Знатна курка”).

Відзначимо, що “МХП” і “Агромарс” мають право постачати курятину в країни ЄС.

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