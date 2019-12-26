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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112166 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115765 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114230 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128698 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105591 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108177 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108227 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131897 просмотра

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Украина увеличила производство курятины

Украина увеличила производство курятины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 7,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-ноябре 2019 года в Украине было произведено 120 тыс. тонн курятины, тогда как за 11 месяцев 2018 года — 112 тыс. тонн.

Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.

Производство свежей и охлажденной курятины также возросло — на 7,9% в год. В январе-ноябре 2019 года украинские птицеводы произвели 360 тыс. тонн продукта, год назад — 333 тыс. тонн.

Речь идет о производстве охлажденных частей тушек кур, цыплят.

Напомним, всего за 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 — в странах ЕС.

Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры производства.

Топовым производителем и экспортером украинской курятины является агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. На плечах компании — 87,9% экспорта продукции. В прошлом году МХП завел в страну 450 млн долларов валютной выручки (с 500 млн долларов общей суммы) и одновременно увеличил производство продукции на вновь мощностях Винницкой птицефабрики.

Второе и третье место в списке главных производителей отечественной курятины занимают группа компаний “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) и ООО “Птицекомплекс ”Днепровский“ (”Знатна курка“).

Отметим, что “МХП” и “Агромарс” имеют право поставлять курятину в страны ЕС.

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