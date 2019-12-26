Украина увеличила производство курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Производство замороженной курятины в Украине за год выросло на 7,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-ноябре 2019 года в Украине было произведено 120 тыс. тонн курятины, тогда как за 11 месяцев 2018 года — 112 тыс. тонн.
Речь идет о производстве замороженных тушек кур, цыплят.
Производство свежей и охлажденной курятины также возросло — на 7,9% в год. В январе-ноябре 2019 года украинские птицеводы произвели 360 тыс. тонн продукта, год назад — 333 тыс. тонн.
Речь идет о производстве охлажденных частей тушек кур, цыплят.
Напомним, всего за 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 — в странах ЕС.
Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры производства.
Топовым производителем и экспортером украинской курятины является агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. На плечах компании — 87,9% экспорта продукции. В прошлом году МХП завел в страну 450 млн долларов валютной выручки (с 500 млн долларов общей суммы) и одновременно увеличил производство продукции на вновь мощностях Винницкой птицефабрики.
Второе и третье место в списке главных производителей отечественной курятины занимают группа компаний “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) и ООО “Птицекомплекс ”Днепровский“ (”Знатна курка“).
Отметим, что “МХП” и “Агромарс” имеют право поставлять курятину в страны ЕС.