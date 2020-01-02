Експерт дав прогноз вартості хліба до кінця цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. До кінця цього року вартість хліба в Україні може зрости на 7%. Про це журналісту УНН повідомив економічний експерт Олексій Дорошенко.
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"Якщо… інфляція цього року становитиме трохи більш як 5%, як взагалі планує Національний банк, то в принципі ми побачимо до кінця 2020 року зростання вартості хліба на 7%. Тобто більше, ніж інфляція, але водночас менше, ніж у 2019 році", - сказав Дорошенко.
Нагадаємо, виробництво замороженої курятини в Україні за рік зросло на 7,1%.