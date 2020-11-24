Эксперт: АМКУ помогает Богуслаеву блокировать смену менеджмента “Мотор Сич” и грабить компанию

Так он прокомментировал очередной отказ АМКУ от рассмотрения заявки группы инвесторов ПАО “Мотор Сич” на получение согласия на концентрацию контрольного пакета акций компании.

“Налицо порочный круг, фундаментом которого является круговая порука чиновников, злоупотребляющих несогласованностями действующего украинского законодательства, а также руководства ПАО „Мотор Сич“, противозаконно не допускающего акционеров к управлению к предприятию. Явно с целью дальнейшего использования служебного положения в личных корыстных целях. Сложившаяся ситуация может свидетельствовать об устойчивых коррупционных связях и внеэкономической подоплеке такого развития событий”, — заявил эксперт.

Как известно, акции ПАО “Мотор Сич” заблокированы многочисленными арестами, а Антимонопольный комитет Украины под формальными поводами отказывается принимать к рассмотрению заявки на концентрацию. Согласно информации с официального сайта DCH, акционеры ПАО “Мотор Сич” вскоре вновь обратятся к АМКУ для получения разрешения на концентрацию контрольного пакета акций предприятия. А также направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать незаконным решение АМКУ об отказе в принятии к рассмотрению заявок на концентрацию, и обязать АМКУ принять их к рассмотрению.

Так, согласно информации источника в Антимонопольном Комитете Украины, АМКУ требует предоставления заявителями доверенности от ПАО “Мотор Сич”. В то же время действующий менеджмент ПАО “Мотор Сич” не выдает такую доверенность, ссылаясь на тот факт, что заявители не могут предоставить выписку из реестра акционеров. А заявители, как и все 100% акционеров ПАО “Мотор Сич”, не могут предоставить менеджменту предприятия выписку из реестра акционеров, поскольку акции компании судебными решениями арестованы, а вместе с этим заблокирован доступ к реестрам акционеров.

Сложившаяся ситуация, как говорит Александр Охрименко — это очевидное подыгрывание Антимонопольного комитета бывшему акционеру и подконтрольному ему менеджменту “Мотор Сич”.

“Требование АМКУ относительно доверенности — абсолютно сказочное, из разряда „принеси мне, добрый молодец, то, чего не может быть“. Новые акционеры — заявители — однозначно поменяют менеджмент ПАО „Мотор Сич“ в связи с дефицитом доверия — в настоящее время против должностных лиц предприятия уже возбуждены уголовные дела по факту хищений и злоупотребления служебным положением. Однако в настоящее время не имеют возможности осуществить это, поскольку уже в течение 3-х лет не созываются общие собрания акционеров в связи с отсутствием доступа к реестру акционеров из-за ареста акций”, — пояснил эксперт, как позиция АМКУ позволяет Богуслаеву и его команде до сих пор сохранять контроль над компанией, противодействовать смене менеджмента новыми акционерами, и как следствие, и дальше безнаказанно грабить “Мотор Сич”. Так неужели менеджеры “Мотор Сичи” — самоубийцы, которые дадут китайским инвесторам и DСН вместе с доверенностью карт-бланш на свое увольнение с волчьим билетом? Конечно, нет. В этой игре чиновники и “команда Богуслаева” играют на одну руку — то есть против законных собственников акций“.

Ранее известный блогер Диана Михайлова вскрыла бухгалтерские махинации, позволяющие менеджерам Вячеслава Богуслаева буквально “рисовать” прибыль “Мотор Сич” на фоне снижения оборотов, отсутствия заказов и утраты рынков сбыта. Автор отметила, что такая вакханалия возможна лишь в сложившейся абсурдной ситуации, когда компания не может провести общих собраний акционеров из-за арестов и запретов, истекли сроки полномочий законного набсовета и ревизионной комиссии, отсутствуют результаты аудита.

“При президенте Петре Порошенко СБУ арестовало акции „Мотор Сич“ в целях „государственной безопасности“ после официальной и юридически безупречной прямой продажи 56% китайскому инвестору (Skyrizon). Действие ареста продлилось и при Владимире Зеленском. — описала происходящее с предприятием Диана Михайлова. — Интересы „государственной безопасности“ по странному стечению обстоятельств совпали с интересами экс-владельца „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева. Именно аресты и неопределенная ситуация помогли Богуслаеву получить деньги с китайцев, но не отдавать завод. Благодаря недоразумению с арестом акций экс-собственник все еще сохраняет не только пост „Почетный президент“, но и контроль над финансовыми потоками компании. Ею управляют не новые акционеры из КНР, а верный менеджмент Богуслаева, назначенный им еще в 2015 году”, — пишет блогер и добавляет, что своими действиями Украина и Богуслаев за несколько лет превратили “Мотор Сич” в компанию-пустышку. Поэтому инвесторам будет более предпочтительно взыскать свои убытки в размере 3,5 млрд долл., чем до бесконечности воевать в украинских судах и государственных структурах за получение контроля над чахнущей “Мотор Сич”.

На днях Антимонопольный комитет Украины в 3-й раз под очередным формальным предлогом вернул без рассмотрения заявку DCH и китайского инвестора ПАО “Мотор Сич” Skyrizon о получении согласования на концентрацию контрольного пакета акций. Заявители намерены повторно обратиться в АМКУ, а также направили иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать незаконным решение АМКУ об отказе в принятии к рассмотрению заявок на концентрацию, и обязать АМКУ принять их к рассмотрению.

Тем временем, обладатели контрольного пакета “Мотор Сич” из КНР подписали договоры с тремя ведущими международными юридическими компаниями — WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Они представят интересы бизнесменов из КНР в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долларов через международный арбитраж.