Експерт: АМКУ допомагає Богуслаєву блокувати зміну менеджменту "Мотор Січ" і грабувати компанію

Так він прокоментував чергову відмову АМКУ від розгляду заявки групи інвесторів ПАТ "Мотор Січ" на отримання згоди на концентрацію контрольного пакета акцій компанії.

"У наявності порочне коло, фундаментом якого є кругова порука чиновників, які зловживають неузгодженостями чинного українського законодавства, а також керівництва ПАТ "Мотор Січ", що протизаконно не допускає акціонерів до управління підприємством. Явно з метою подальшого використання службового становища в особистих корисливих цілях. Ситуація, що склалася може свідчити про стійкі корупційні зв'язки і позаекономічне підгрунтя такого розвитку подій", - заявив експерт.

Як відомо, акції ПАТ "Мотор Січ" заблоковані численними арештами, а Антимонопольний комітет України під формальними приводами відмовляється приймати до розгляду заявки на концентрацію. Згідно з інформацією з офіційного сайту DCH, акціонери ПАТ "Мотор Січ" незабаром знову звернуться до АМКУ для отримання дозволу на концентрацію контрольного пакета акцій підприємства. А також направили позов до Господарського суду Києва з вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на концентрацію, і зобов'язати АМКУ вжити їх до розгляду.

Так, згідно з інформацією джерела в Антимонопольному Комітеті України, АМКУ вимагає надання заявниками довіреності від ПАТ "Мотор Січ". У той же час чинний менеджмент ПАТ "Мотор Січ" не видає таку довіреність, посилаючись на той факт, що заявники не можуть надати виписку з реєстру акціонерів. А заявники, як і всі 100% акціонерів ПАТ "Мотор Січ", не можуть надати менеджменту підприємства виписку з реєстру акціонерів, оскільки акції компанії судовими рішеннями арештовані, а разом з цим заблокований доступ до реєстрів акціонерів.

Ситуація, що склалася, як каже Олександр Охріменко, - це очевидне підігрування Антимонопольного комітету колишньому акціонеру і підконтрольному йому менеджменту "Мотор Січ".

"Вимога АМКУ щодо довіреності - абсолютно казкова, з розряду "принеси мені, добрий молодець, те, чого не може бути". Нові акціонери - заявники - однозначно поміняють менеджмент ПАТ "Мотор Січ" у зв'язку з дефіцитом довіри - в даний час проти посадових осіб підприємства вже порушено кримінальні справи за фактом розкрадань і зловживання службовим становищем. Однак в даний час не мають можливості здійснити це, оскільки вже протягом 3-х років не скликаються загальні збори акціонерів у зв'язку з відсутністю доступу до реєстру акціонерів через арешт акцій", - пояснив експерт, як позиція АМКУ дозволяє Богуслаєву і його команді до сих пір зберігати контроль над компанією, протидіяти зміні менеджменту новими акціонерами, і як наслідок, і далі безкарно грабувати "Мотор Січ". Тож невже менеджери "Мотор Січі" - самогубці, які дадуть китайським інвесторам і DСН разом з довіреністю карт-бланш на своє звільнення з вовчим квитком? Звичайно, ні. У цій грі чиновники і "команда Богуслаєва" грають на одну руку - тобто проти законних власників акцій".

Раніше відомий блогер Діана Михайлова розкрила бухгалтерські махінації, що дозволяють менеджерам В'ячеслава Богуслаєва буквально "малювати" прибуток "Мотор Січ" на тлі зниження оборотів, відсутності замовлень і втрати ринків збуту. Автор зазначила, що така вакханалія можлива лише в цій абсурдній ситуації, що склалася, коли компанія не може провести загальних зборів акціонерів через арешти і заборони, коли минули всі терміни повноважень законної наглядової ради і ревізійної комісії, відсутні результатів аудиту.

"При президенті Петру Порошенку СБУ заарештувало акції "Мотор Січ" з метою "державної безпеки" після офіційного і юридично бездоганного прямого продажу 56% китайському інвестору (Skyrizon). Дія арешту тривала і за Володимира Зеленського, - описала те, що відбувається з підприємством Діана Михайлова. - Інтереси "державної безпеки" за дивним збігом обставин співпали з інтересами ексвласника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Саме арешти і невизначена ситуація допомогли Богуслаєву отримати гроші з китайців, але не віддавати завод. Завдяки непорозумінняю з арештом акцій ексвласник все ще зберігає не тільки пост "Почесний президент", але і контроль над фінансовими потоками компанії. Нею керують не нові акціонери з КНР, а вірний менеджмент Богуслаєва, призначений ним ще в 2015 році", - пише блогер і додає, що своїми діями Україна і Богуслаєв за кілька років перетворили "Мотор Січ" на компанію-пустушку. Тому інвесторам на краще стягнути свої збитки в розмірі 3,5 млрд дол., ніж до нескінченності воювати в українських судах та державних структурах за отримання контролю над вмираючою "Мотор Січ".

Днями Антимонопольний комітет України в 3-й раз під черговим формальним приводом повернув без розгляду заявку DCH і китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" Skyrizon про отримання погодження на концентрацію контрольного пакета акцій. Заявники мають намір повторно звернутися в АМКУ, а також направили позов до Господарського суду Києва з вимогою визнати незаконним рішення АМКУ про відмову в прийнятті до розгляду заявок на концентрацію, і зобов'язати АМКУ взяти їх до розгляду.

Тим часом, власники контрольного пакету "Мотор Січ" з КНР підписали договори з трьома провідними міжнародними юридичними компаніями - WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird. Вони представлять інтереси бізнесменів з КНР в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів через міжнародний арбітраж.