Экс-начальнику полиции Днепропетровской области сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Бывшему начальнику ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, который, превышая предоставленную ему власть, организовал незаконное задержание сотрудниками Управления „КОРД“ работников Управления патрульной полиции в Днепропетровской области”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель позвонил своему начальнику.
С целью препятствования выполнению патрульными служебных обязанностей и принуждение их принять незаконное решение в отношении водителя Range Rover, тогдашний руководитель областной полиции организовал задержание патрульных, которое состоялось при участии спецподразделения “КОРД” с применением силы и демонстрацией оружия.
Бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст. 371 (Организация заведомо незаконного задержания, совершенное в личных интересах, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, начальник полиции Днепропетровской области был освобожден от должности в июле этого года.