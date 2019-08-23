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Ексначальнику поліції Дніпропетровщини повідомили про підозру

Ексначальнику поліції Дніпропетровщини повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Колишньому начальнику ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень. Про це УНН повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, який, перевищуючи надану йому владу, організував незаконне затримання співробітниками Управління „КОРД“ працівників Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій зателефонував своєму начальнику.

З метою перешкоджання виконанню патрульними службових обов’язків та примушення їх ухвалити незаконне рішення відносно водія Range Rover, тодішній керівник обласної поліції організував затримання патрульних, яке відбулося за участю спецпідрозділу “КОРД” із застосуванням сили та демонстрацією зброї.

Колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 371 (Організація завідомо незаконного затримання, вчинене в особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, начальника поліції Дніпропетровщини було звільнено з посади в липні цього року.

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