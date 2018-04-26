Экскурсионный автобус наехал на стройплощадку на Закарпатье: есть пострадавшие
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В среду около 22:00 возле дорожной станции "Нижние Ворота" экскурсионный автобус наехал на строительную площадку, в результате чего пострадали семь пассажиров. Об этом сообщили УНН в управлении патрульной полиции Закарпатской области.
"Патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на 722 км + 700 м от дорожной станции "Нижние Ворота". Оперативно приехав на место аварии, обнаружили, что происшествие произошло с участием экскурсионного автобуса Iveco, водитель которого совершил наезд на строительную площадку моста. По предварительной информации, в транспортном средстве находились 36 человек. В результате ДТП 7 человек госпитализированы в Воловецкую центральную больницу", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают следователи.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 13 детей погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы после того, как поезд въехал в школьный автобус на севере Индии.