Экскурсионный автобус наехал на стройплощадку на Закарпатье: есть пострадавшие

"Патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на 722 км + 700 м от дорожной станции "Нижние Ворота". Оперативно приехав на место аварии, обнаружили, что происшествие произошло с участием экскурсионного автобуса Iveco, водитель которого совершил наезд на строительную площадку моста. По предварительной информации, в транспортном средстве находились 36 человек. В результате ДТП 7 человек госпитализированы в Воловецкую центральную больницу", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 13 детей погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы после того, как поезд въехал в школьный автобус на севере Индии.