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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екскурсійний автобус наїхав на будмайданчик на Закарпатті: є постраждалі

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 26 квітня. УНН. У середу близько 22:00 поблизу дорожньої станції "Нижні Ворота" екскурсійний автобус наїхав на будівельний майданчик, внаслідок чого постраждали семеро пасажирів. Про це УНН повідомили в управлінні патрульної поліції Закарпатської області.

Екскурсійний автобус наїхав на будмайданчик на Закарпатті: є постраждалі

“Патрульні отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на 722 км + 700 м від дорожньої станції „Нижні Ворота“. Оперативно приїхавши на місце аварії, виявили, що пригода сталася за участі екскурсійного автобуса Іveco, водій якого здійснив наїзд на будівельний майданчик мосту. За попередньою інформацією, в транспортному засобі було 36 осіб. Внаслідок ДТП 7 осіб госпіталізовано до Воловецької центральної лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

Як повідомляв УНН, щонайменше 13 дітей загинуло та ще п'ятеро зазнали тяжких травм після того, як поїзд в'їхав у шкільний автобус на півночі Індії.

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