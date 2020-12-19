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Экс-руководитель "Спецтехноэкспорта" Барбул рассказал, как украинский беспилотник покоряет мир

Киев • УНН

 • 26036 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Бывший руководитель "Спецтехноэкспорта" (подразделение "Укроборонпрома") Павел Барбул считает украинские беспилотники достойной конкуренцией иностранным аналогам. О спросе на украинские БПЛА в мире он рассказал в интервью УНН.

Экс-руководитель "Спецтехноэкспорта" Барбул рассказал, как украинский беспилотник покоряет мир

По его словам, украинские беспилотники сейчас экспортируются в ОАЭ, однако заинтересованность проявляют и другие страны.

"Множество демонстраций беспилотников украинского производства проводится в мире. Недавно проводились в Египте", - прокомментировал Барбул.

Он добавил, что реакция Египта на украинский беспилотник была положительной.

"Несмотря на ряд замечаний, они в целом были хорошо восприняты страной-заказчиком. Я и сейчас продолжаю консультировать продвижение нашей техники на различные рынки, но уже частным образом - как частный консультант", - отметил Барбул.

Справка УНН: ГП "Спецтехноэкспорт" - одна из крупнейших компаний-спецэкспортеров Украины в составе ГК "Укроборонпром". Она специализируется на экспорте и импорте оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. Павел Барбул возглавлял "Спецтехноэкспорт" в период с 2015 по 2018 годы.

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