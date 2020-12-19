Екскерівник "Спецтехноекспорту" Барбул розповів, як український безпілотник підкорює світ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Колишній керівник "Спецтехноекспорту" (підрозділ "Укроборонпрому") Павло Барбул вважає українські безпілотники достойною конкуренцією іноземним аналогам. Про попит українських БПЛА у світі він розповів в інтерв’ю УНН.
За його словами, українські безпілотники нині експортуються до ОАЕ, проте зацікавленість проявляють і інші країни.
"Безліч демонстрацій безпілотників українського виробництва проводиться у світі. Нещодавно проводилися в Єгипті", - прокоментував Барбул.
Він додав, що реакція Єгипту на український безпілотник була позитивною.
"Незважаючи на низку зауважень, вони в цілому були добре сприйняті країною-замовником. Я і зараз продовжую консультувати просування нашої техніки на різні ринки, але вже приватним способом - як приватний консультант", - наголосив Барбул.
Довідка УНН: ДП "Спецтехноекспорт" – одна із найбільших компаній-спецекспортерів України у складі ДК "Укроборонпром". Вона спеціалізується на експорті та імпорті зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. Павло Барбул очолював "Спецтехноекспорт" у період з 2015 по 2018 роки.