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Екскерівник "Спецтехноекспорту" Барбул розповів, як український безпілотник підкорює світ

Київ • УНН

 • 26036 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Колишній керівник "Спецтехноекспорту" (підрозділ "Укроборонпрому") Павло Барбул вважає українські безпілотники достойною конкуренцією іноземним аналогам. Про попит українських БПЛА у світі він розповів в інтерв’ю УНН.

Екскерівник "Спецтехноекспорту" Барбул розповів, як український безпілотник підкорює світ

За його словами, українські безпілотники нині експортуються до ОАЕ, проте зацікавленість проявляють і інші країни.

"Безліч демонстрацій безпілотників українського виробництва проводиться у світі. Нещодавно проводилися в Єгипті", - прокоментував Барбул.

Він додав, що реакція Єгипту на український безпілотник була позитивною.

"Незважаючи на низку зауважень, вони в цілому були добре сприйняті країною-замовником. Я і зараз продовжую консультувати просування нашої техніки на різні ринки, але вже приватним способом - як приватний консультант", - наголосив Барбул.

Довідка УНН: ДП "Спецтехноекспорт" – одна із найбільших компаній-спецекспортерів України у складі ДК "Укроборонпром". Вона спеціалізується на експорті та імпорті зброї, військової продукції і технологій, а також техніки спеціального призначення. Павло Барбул очолював "Спецтехноекспорт" у період з 2015 по 2018 роки.

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