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Экс-главе правления "Диамантбанк" сообщили о подозрении в растрате 20 млн грн

Экс-главе правления "Диамантбанк" сообщили о подозрении в растрате 20 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16486 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывшему председателю правления ПАО “Диамантбанк” сообщено о подозрении в растрате 20 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

“Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО „Диамантбанк“, по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, в интересах третьих лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно материалам следствия, находясь в должности председателя правления ПАО “Диамантбанк”, подозреваемый содействовал в принятии решения и выдачи кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые как оказалось в дальнейшем были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита.

В прокуратуре отмечают, что после прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций. Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита.

“В результате принятия такого решения, владельцы предприятий — должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн гривен”, — отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Прокуратура напоминает, что в июне 2017 года начат процесс ликвидации ПАО “Диамантбанк” и введена временная администрация, которая возложена на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“Одним из оснований отнесения банка к неплатежеспособным и начале процедуры банкротства банка является неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами. В свою очередь неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами происходит вследствие заключения сделок на невыгодных и рисковых условиях”, — информирует прокуратура.

Добавим, что в то время, председателем правления банка был Олег Ходачук.

Дополнение

В 2016 году экс-чиновникам “Диамантбанк” сообщили о подозрении в покушении на завладение 12 млн грн.

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