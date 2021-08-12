Ексголові правління "Діамантбанк" повідомили про підозру у розтраті 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишньому голові правління ПАТ “Діамантбанк” повідомлено про підозру у розтраті 20 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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“За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ „Діамантбанк“, за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, в інтересах третіх осіб (ч. 5 ст. 191 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, перебуваючи на посаді голови правління ПАТ “Діамантбанк”, підозрюваний сприяв у прийнятті рішення та видачі кредитних коштів суб’єктам господарювання під заставу майнових прав, які як виявилось у подальшому були фіктивними і не здатні були покрити розмір кредиту.
В прокуратурі зазначають, що після припинення сплати по кредитному договору, банк звернувся до суду про стягнення з позичальників кредитних коштів, а також інших платежів та штрафних санкцій. Однак, отримавши позитивне рішення суду, банк відмовився від виконання судового рішення та за сприяння голови правління банку прийняв рішення про безнадійність вказаного кредиту.
“Внаслідок прийняття такого рішення, власники підприємств — боржників уникнули обов’язку повернути банку отриманий кредит та сплатити штрафні санкції за невиплату кредитних платежів у встановлений договором строк на загальну суму понад 20 млн гривень”, — зазначається в повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Прокуратура нагадує, що у червні 2017 року розпочато процес ліквідації ПАТ “Діамантбанк” та введено тимчасову адміністрацію, яку покладено на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
“Однією з підстав віднесення банку до неплатоспроможних та початку процедури банкрутства банку є неспроможність банку виконувати зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами. В свою чергу неспроможність виконувати свої зобов’язання перед кредиторами відбувається внаслідок укладання угод на невигідних та ризикових умовах”, — інформує прокуратура.
Додамо, що на той час, головою правління банку був Олег Ходачук.
Доповнення
У 2016 році ексвисокопосадовцям “Діамантбанк” повідомили про підозру в замаху на заволодіння 12 млн грн.