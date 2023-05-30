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Экс-генерального директора Theranos посадили в тюрьму за мошенничество

Экс-генерального директора Theranos посадили в тюрьму за мошенничество

Киев • УНН

 • 555373 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Бывшего генерального директора Theranos Элизабет Холмс отправили под стражу. Она будет отбывать свой 11-летний срок в тюрьме Техаса за мошенничество, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали 

Холмс обвиняют в мошенничестве инвесторов на сотни миллионов долларов и лжи о технологии анализа крови ее биотехнологической компании

39-летняя Холмс будет заключена в женском лагере минимального режима в Брайане, штат Техас.

У нее остался почти 2-летний сын, родившийся за несколько недель до начала суда, и 3-месячная дочь, которая была зачата после ее осуждения в ноябре 2022 года.

Дополнение 

FPC Bryan занимает около 37 акров земли и вмещает около 700 женщин, в том числе  звезду «Настоящих домохозяек из Солт-Лейк-Сити» Дженнифер Шах, которую в начале этого года приговорили к 6 с половиной годам тюрьмы’заключения за обман тысяч людей во время мошенничества с телемаркетингом. 

Неизвестно, отбудет ли Холмс весь свой срок в тюрьме Брайана, и вполне возможно, что она может покинуть лагерь раньше по программе досрочного освобождения. По данным Управления юстиции, федеральным заключенным можно сократить срок наказания, участвуя в определенных тюремных программах или получая вознаграждение за хорошее поведение.

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