Экс-генерального директора Theranos посадили в тюрьму за мошенничество

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Холмс обвиняют в мошенничестве инвесторов на сотни миллионов долларов и лжи о технологии анализа крови ее биотехнологической компании

39-летняя Холмс будет заключена в женском лагере минимального режима в Брайане, штат Техас.

У нее остался почти 2-летний сын, родившийся за несколько недель до начала суда, и 3-месячная дочь, которая была зачата после ее осуждения в ноябре 2022 года.

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FPC Bryan занимает около 37 акров земли и вмещает около 700 женщин, в том числе звезду «Настоящих домохозяек из Солт-Лейк-Сити» Дженнифер Шах, которую в начале этого года приговорили к 6 с половиной годам тюрьмы’заключения за обман тысяч людей во время мошенничества с телемаркетингом.

Неизвестно, отбудет ли Холмс весь свой срок в тюрьме Брайана, и вполне возможно, что она может покинуть лагерь раньше по программе досрочного освобождения. По данным Управления юстиции, федеральным заключенным можно сократить срок наказания, участвуя в определенных тюремных программах или получая вознаграждение за хорошее поведение.