Ексгенеральну директорку Theranos посадили у в'язницю за шахрайство

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Холмс звинувачують у шахрайстві інвесторів на сотні мільйонів доларів і брехню про технологію аналізу крові її біотехнологічної компанії

39-річна Холмс буде ув'язнена в жіночому таборі мінімального режиму в Брайані, штат Техас.

У неї залишився майже 2-річний син, який народився за кілька тижнів до початку суду, і 3-місячна дочка, яка була зачата після її засудження в листопаді 2022 року.

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FPC Bryan охоплює близько 37 акрів землі та вміщує приблизно 700 жінок, у тому числі зірку «Справжніх домогосподарок із Солт-Лейк-Сіті» Дженніфер Шах, яку на початку цього року засудили до 6 з половиною років ув’язнення за обман тисяч людей під час шахрайства з телемаркетингом.

Невідомо, чи відбуде Холмс весь свій термін у в'язниці Брайана, і цілком можливо, що вона може залишити табір раніше за програмою дострокового звільнення. За даними Управління юстиції, федеральним ув’язненим можна скоротити термін покарання, беручи участь у певних тюремних програмах або отримуючи винагороду за хорошу поведінку.