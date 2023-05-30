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Ексгенеральну директорку Theranos посадили у в'язницю за шахрайство

Ексгенеральну директорку Theranos посадили у в'язницю за шахрайство

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Колишню генеральну директорку Theranos Елізабет Холмс відправили під варту. Вона відбуватиме свій 11-річний термін у в'язниці Техасу за шахрайство, повідомляє CBS News, пише УНН.

Деталі 

Холмс звинувачують у шахрайстві інвесторів на сотні мільйонів доларів і брехню про технологію аналізу крові її біотехнологічної компанії

39-річна Холмс буде ув'язнена в жіночому таборі мінімального режиму в Брайані, штат Техас.

У неї залишився майже 2-річний син, який народився за кілька тижнів до початку суду, і 3-місячна дочка, яка була зачата після її засудження в листопаді 2022 року.

Доповнення 

FPC Bryan охоплює близько 37 акрів землі та вміщує приблизно 700 жінок, у тому числі  зірку «Справжніх домогосподарок із Солт-Лейк-Сіті» Дженніфер Шах, яку на початку цього року засудили до 6 з половиною років ув’язнення за обман тисяч людей під час шахрайства з телемаркетингом. 

Невідомо, чи відбуде Холмс весь свій термін у в'язниці Брайана, і цілком можливо, що вона може залишити табір раніше за програмою дострокового звільнення. За даними Управління юстиції, федеральним ув’язненим можна скоротити термін покарання, беручи участь у певних тюремних програмах або отримуючи винагороду за хорошу поведінку.

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