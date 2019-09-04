Экс-чемпион Хэй остался удивленным стилем бокса в исполнении Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом в бою за титул чемпиона WBC в легком весе. Слова британца приводит Youtube-канал "Luckypunch.net", передает УНН.
"Он удивил меня тем, каким хорошим он оказался в ринге, как он действовал под прессингом Кэмпбелла, удивил своим стилем ударов и комбинаций. Мне кажется, он в этом всем близок к идеальному боксеру. Он производит очень сильное впечатление лидера рейтинга Р4Р", - признался Хэй.
Также Хэй назвал лучшие качества в украинце.
"Его лучшим опытом является его тайминг, ритм и понимание искусства бокса. Для меня он лучший. Я верю, что он станет абсолютным чемпионом мира в легком весе, я верю, что ему по силам подняться еще выше, если он выберет этот путь. Уверен, что пройдет еще много лет, прежде чем у нас снова появится человек настолько высокого уровня, как Ломаченко. Мы счастливчики, что можем наблюдать за ним в настоящее время", - отметил Хэй.
Напомним, что Ломаченко не сможет стать абсолютным чемпионом в предстоящем бою.
Как сообщал УНН, Ломаченко победил британца Кэмпбелла и завоевал третий пояс чемпиона мира. Сейчас украинский боксер является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC.
Отметим, что победа Ломаченко стала 14 в профессиональной карьере при 1 поражении. Кэмпбелл имеет 20 выигрышей при 3 поражениях.