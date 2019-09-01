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Боксер Ломаченко виборов третій пояс чемпіона світу

Боксер Ломаченко виборов третій пояс чемпіона світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українець Василь Ломаченко на арені "О2" в Лондоні провів бій із британцем Люком Кемпбеллом за пояси чемпіона світу WBA, WBO, WBC у легкому ваговому дивізіоні, передає кореспондент УНН.

Перший раунд пройшов у розвідці боксерів, але британцю вдалося одно разу потрапити по обличчю візаві. Далі олімпійські чемпіони почали проявляти себе більш активніше. У третьому відрізку Ломаченко прямим ударом з лівої настиг обличчя номінального господаря рингу.

У п'ятій 3-хвилинці Ломаченко потряс Кемпбелла ударом лівою на протиході – гонг допоміг британцю відновити кондиції. Через раунд у Кемпбелла пройшло влучання по українцю лівою знизу, але Ломаченко відповів серією ударів по голові британця.

Згодом наш земляк дещо збавив "оберти" до 11-го раунду, коли поставив опонента в скрутне становище – відправив у нокдаун.

Двобій продовжився усі 12 раундів і за підсумками суддів перемога з рахунком 119:109, 119:109, 118:111 разом із поясами WBA, WBO, WBC дісталися Ломаченку.

Примітно, що за двобоєм з трибун лондонської арени спостерігали Олександр Усик та Володимир Кличко.

Зауважимо, що перемога Ломаченка стала 14 у професійній кар'єрі при 1 поразці. Кемпбелл має 20 виграшів при 3 поразках.

Українські Національні Новини

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