Боксер Ломаченко завоевал третий пояс чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинец Василий Ломаченко на арене "О2" в Лондоне провел бой с британцем Люком Кэмпбеллом за пояса чемпиона мира WBA, WBO, WBC в легком весовом дивизионе, передает корреспондент УНН.
Первый раунд прошел в разведке боксеров, но британцу удалось равно раз попасть по лицу визави. Далее олимпийские чемпионы начали проявлять себя более активно. В третьем отрезке Ломаченко прямым ударом с левой настиг лицо номинального хозяина ринга.
В пятой 3-минутке Ломаченко потряс Кэмпбелла ударом левой на противоходе - гонг помог британцу восстановить кондиции. Через раунд в Кэмпбелла прошло попадание по Украинская левой снизу, но Ломаченко ответил серией ударов по голове британца.
Впоследствии наш земляк несколько сбавил "обороты" до 11-го раунда, когда поставил оппонента в трудное положение - отправил в нокдаун.
Поединок продлился все 12 раундов и по итогам судей победа со счетом 119:109, 119:109, 118:111 вместе с поясами WBA, WBO, WBC достались Ломаченко.
Примечательно, что за поединком с трибун лондонской арены наблюдали Александр Усик и Владимир Кличко.
Заметим, что победа Ломаченко стала 14 в профессиональной карьере при 1 поражении. Кэмпбелл имеет 20 выигрышей при 3 поражениях.