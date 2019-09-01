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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112040 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122729 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114260 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120229 просмотра

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Боксер Ломаченко завоевал третий пояс чемпиона мира

Боксер Ломаченко завоевал третий пояс чемпиона мира

Киев  •  УНН

 • 14496 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинец Василий Ломаченко на арене "О2" в Лондоне провел бой с британцем Люком Кэмпбеллом за пояса чемпиона мира WBA, WBO, WBC в легком весовом дивизионе, передает корреспондент УНН.

Первый раунд прошел в разведке боксеров, но британцу удалось равно раз попасть по лицу визави. Далее олимпийские чемпионы начали проявлять себя более активно. В третьем отрезке Ломаченко прямым ударом с левой настиг лицо номинального хозяина ринга.

В пятой 3-минутке Ломаченко потряс Кэмпбелла ударом левой на противоходе - гонг помог британцу восстановить кондиции. Через раунд в Кэмпбелла прошло попадание по Украинская левой снизу, но Ломаченко ответил серией ударов по голове британца.

Впоследствии наш земляк несколько сбавил "обороты" до 11-го раунда, когда поставил оппонента в трудное положение - отправил в нокдаун.

Поединок продлился все 12 раундов и по итогам судей победа со счетом 119:109, 119:109, 118:111 вместе с поясами WBA, WBO, WBC достались Ломаченко.

Примечательно, что за поединком с трибун лондонской арены наблюдали Александр Усик и Владимир Кличко.

Заметим, что победа Ломаченко стала 14 в профессиональной карьере при 1 поражении. Кэмпбелл имеет 20 выигрышей при 3 поражениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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