Ломаченко в наступному бою не зустрінеться з чемпіоном IBF
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкому дивізіоні (до 61,2 кг) українець Василь Ломаченко (14-1, 10 KO) заявив, що в наступному поєдинку він не буде битися за пояс IBF, повідомляє УНН з посиланням на "SecondsOut".
"Мета все та ж: я хочу об'єднати всі титули, стати абсолютним чемпіоном світу. Хочу битися за останній титул. Але очевидно, що це не відбудеться в цьому році. І мій наступний бій буде не за звання абсолютного чемпіона", - розповів Ломаченко.
Примітно, що нинішній володар титулу IBF ганець Річард Коммі проведе захист поясу в грудні із Теофімо Лопесом.
Нагадаємо, що колишній чемпіон світу назвав найважчим для Ломаченка бій проти Люка Кемпбелла в якому наш співвітчизник завоював третій чемпіонський титул.