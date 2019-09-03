Ломаченко в следующем бою не встретится с чемпионом IBF

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123748 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115272 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125951 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151219 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150767 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140721 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195882 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116864 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Ломаченко в следующем бою не встретится с чемпионом IBF

Ломаченко в следующем бою не встретится с чемпионом IBF

Киев  •  УНН

 • 18759 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком дивизионе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) заявил, что в следующем поединке он не будет драться за пояс IBF, сообщает УНН со ссылкой на "SecondsOut".

"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул. Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - рассказал Ломаченко.

Примечательно, что нынешний обладатель титула IBF ганец Ричард Комми проведет защиту пояса в декабре с Теофимо Лопесом.

Напомним, что бывший чемпион мира назвал самым трудным для Ломаченко бой против Люка Кэмпбелла в котором наш соотечественник завоевал третий чемпионский титул.

Украинские Национальные Новости

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