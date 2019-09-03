Ломаченко в следующем бою не встретится с чемпионом IBF
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком дивизионе (до 61,2 кг) украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) заявил, что в следующем поединке он не будет драться за пояс IBF, сообщает УНН со ссылкой на "SecondsOut".
"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул. Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - рассказал Ломаченко.
Примечательно, что нынешний обладатель титула IBF ганец Ричард Комми проведет защиту пояса в декабре с Теофимо Лопесом.
Напомним, что бывший чемпион мира назвал самым трудным для Ломаченко бой против Люка Кэмпбелла в котором наш соотечественник завоевал третий чемпионский титул.