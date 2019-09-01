Екс-чемпіон світу про бій Ломаченко - Кемпбелл: це найважчий бій для Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу Карл Фремптон дав оцінку учасникам бою Люкса Кемпбелла проти Василя Ломаченка, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
Фремптон не очікував такого достойного спротиву від Кемпбелла та вважає, що для Ломаченка дане протистояння стало найважчим у професійній кар'єрі.
"Я ніколи не чекав цього. Саме Люк Кемпбелл продемонстрував таке вміння поряд з твердістю і рішучістю. Його запас різко виріс того вечора, хоча він і програв. Я думаю, що Ломаченко недооцінював, наскільки це було складно. Я думаю, що це найважчий бій, який він мав як професіонал", - наголосив Фремптон.
Варто відзначити, що британець Фремптон був чемпіоном світу за версіями IBF (2014-2016), WBA (2016) і чемпіоном Європи за версією EBU (2013) у другій найлегшій вазі. Також чемпіоном світу за версією WBA (2016-2017), "interim WBO" (2018 нинішній час) у напівлегкій вазі. Крім того, визнавався боксером року за версією журналу "The Ring" (2016).
Нагадаємо, що бій Ломаченка і Кемпбелла завершився в Лондоні одностайним рішенням суддів на користь українця.