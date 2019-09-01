Экс-чемпион мира о бое Ломаченко - Кэмпбелл: это тяжелый бой для Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший чемпион мира Карл Фремптон дал оценку участникам боя Люкса Кэмпбелла против Василия Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
Фремптон не ожидал такого достойного сопротивления от Кэмпбелла и считает, что для Ломаченко это противостояние стало самым тяжелым в профессиональной карьере.
"Я никогда не ожидал этого. Именно Люк Кэмпбелл продемонстрировал такое умение рядом с твердостью и решительностью. Его запас резко вырос в тот вечер, хотя он и проиграл. Я думаю, что Ломаченко недооценивал, насколько это было сложно. Я думаю, что это самый тяжелый бой , который он как профессионал ", - подчеркнул Фремптон.
Стоит отметить, что британец Фремптон был чемпионом мира по версиям IBF (2014-2016), WBA (2016) и чемпионом Европы по версии EBU (2013) во втором легчайшем весе. Также чемпионом мира по версии WBA (2016-2017), "interim WBO" (2018 настоящее время) в полулегком весе. Кроме того, признавался боксером года по версии журнала "The Ring" (2016).
Напомним, что бой Ломаченко и Кэмпбелла завершился в Лондоне единогласным решением судей в пользу украинца.