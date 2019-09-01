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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112372 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123030 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114559 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120513 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125593 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151038 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 150623 просмотра

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Экс-чемпион мира о бое Ломаченко - Кэмпбелл: это тяжелый бой для Ломаченко

Экс-чемпион мира о бое Ломаченко - Кэмпбелл: это тяжелый бой для Ломаченко

Киев  •  УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший чемпион мира Карл Фремптон дал оценку участникам боя Люкса Кэмпбелла против Василия Ломаченко, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

Фремптон не ожидал такого достойного сопротивления от Кэмпбелла и считает, что для Ломаченко это противостояние стало самым тяжелым в профессиональной карьере.

"Я никогда не ожидал этого. Именно Люк Кэмпбелл продемонстрировал такое умение рядом с твердостью и решительностью. Его запас резко вырос в тот вечер, хотя он и проиграл. Я думаю, что Ломаченко недооценивал, насколько это было сложно. Я думаю, что это самый тяжелый бой , который он как профессионал ", - подчеркнул Фремптон.

Стоит отметить, что британец Фремптон был чемпионом мира по версиям IBF (2014-2016), WBA (2016) и чемпионом Европы по версии EBU (2013) во втором легчайшем весе. Также чемпионом мира по версии WBA (2016-2017), "interim WBO" (2018 настоящее время) в полулегком весе. Кроме того, признавался боксером года по версии журнала "The Ring" (2016).

Напомним, что бой Ломаченко и Кэмпбелла завершился в Лондоне единогласным решением судей в пользу украинца.

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