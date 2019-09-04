Ексчемпіон Хей залишився здивованим стилем боксу у виконанні Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей прокоментував перемогу українця Василя Ломаченка над Люком Кемпбеллом у бою за титул чемпіона WBC в легкій вазі. Слова британця наводить Youtube-канал "Luckypunch.net", передає УНН.
"Він здивував мене тим, яким хорошим він виявився в рингу, як він діяв під пресингом Кемпбелла, здивував своїм стилем ударів і комбінацій. Мені здається, він в цьому всім близький до ідеального боксера. Він справляє дуже сильне враження лідера рейтингу Р4Р", - зізнався Хей.
Також Хей назвав найкращі якості в українці.
"Його найкращим досвідом є його таймінг, ритм і розуміння мистецтва боксу. Для мене він найкращий. Я вірю, що він стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, я вірю, що йому під силу піднятися ще вище, якщо він вибере цей шлях. Упевнений, що пройде ще багато років, перш ніж у нас знову з'явиться людина настільки високого рівня, як Ломаченко. Ми щасливчики, що можемо спостерігати за ним у нинішній час", - зауважив Хей.
Нагадаємо, що Ломаченко не зможе стати абсолютним чемпіоном в майбутньому бою.
Як повідомляв УНН, Ломаченко переміг британця Кемпбелла і виборов третій пояс чемпіона світу. Наразі український боксер є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC.
Зауважимо, що перемога Ломаченка стала 14 у професійній кар'єрі при 1 поразці. Кемпбелл має 20 виграшів при 3 поразках.