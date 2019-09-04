Ексчемпіон Хей залишився здивованим стилем боксу у виконанні Ломаченка

ukru
04:30 • 13168 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 102688 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 145577 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 135126 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 201002 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 153989 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 180551 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 168844 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130540 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173496 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.6 м/с
70 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 37062 перегляди
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 15474 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 47619 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 26080 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 32774 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 133934 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 200990 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 180544 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 168842 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 137516 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 102679 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100940 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 69576 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124652 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115436 перегляди
Актуальне
Ексчемпіон Хей залишився здивованим стилем боксу у виконанні Ломаченка

Ексчемпіон Хей залишився здивованим стилем боксу у виконанні Ломаченка

Київ • УНН

 • 20551 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей прокоментував перемогу українця Василя Ломаченка над Люком Кемпбеллом у бою за титул чемпіона WBC в легкій вазі. Слова британця наводить Youtube-канал "Luckypunch.net", передає УНН.

"Він здивував мене тим, яким хорошим він виявився в рингу, як він діяв під пресингом Кемпбелла, здивував своїм стилем ударів і комбінацій. Мені здається, він в цьому всім близький до ідеального боксера. Він справляє дуже сильне враження лідера рейтингу Р4Р", - зізнався Хей.

Також Хей назвав найкращі якості в українці.

"Його найкращим досвідом є його таймінг, ритм і розуміння мистецтва боксу. Для мене він найкращий. Я вірю, що він стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, я вірю, що йому під силу піднятися ще вище, якщо він вибере цей шлях. Упевнений, що пройде ще багато років, перш ніж у нас знову з'явиться людина настільки високого рівня, як Ломаченко. Ми щасливчики, що можемо спостерігати за ним у нинішній час", - зауважив Хей.

Нагадаємо, що Ломаченко не зможе стати абсолютним чемпіоном в майбутньому бою.

Як повідомляв УНН, Ломаченко переміг британця Кемпбелла і виборов третій пояс чемпіона світу. Наразі український боксер є чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC. 

Зауважимо, що перемога Ломаченка стала 14 у професійній кар'єрі при 1 поразці. Кемпбелл має 20 виграшів при 3 поразках.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,361.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,989.10