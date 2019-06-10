Экс-заместителя мэра Луцка подозревают в завладении солидной суммы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Прокуратура Киевской области совместно с ГУНП в Киевской области и сотрудниками Департамента защиты экономики Украины обнаружила одного из бывших заместителей городского головы в и в мошенническом завладении 17 тыс долларов США (более 440 тыс. грн), передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Так, сообщается, что 10 июня прокуратурой области чиновнику было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году бывший чиновник восстановил представителя застройщика к предоставление неправомерной выгоды должностным лицам в размере 17 тыс. долл. США.
По словам заместителя городского головы, именно за такую сумму денег застройщик сможет получить весь пакет разрешительных документов на ввод в эксплуатацию самовольного объекта строительства. Установлено, что в дальнейшем подозреваемый мошенническим путем завладел указанными средствами.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся следственные действия с целью проверки возможной причастности к совершению указанных преступлений других должностных лиц. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По совершении действия должностных лиц органов местного самоуправления грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере 4 тыс. Долл. США.