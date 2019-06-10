Екс-заступника міського голови Луцька підозрюють у заволодінні солідної суми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Прокуратура Київської області спільно з ГУНП у Київській області та співробітниками Департаменту захисту економіки України викрилп одного з колишніх заступників Луцького міського голови у и у шахрайському заволодінні 17 тис доларів США (понад 440 тис. грн ), передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Так, повідомляється, що 10 червня прокуратурою області чиновнику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році колишній посадовець підбурив представника забудовника до надання неправомірної вигоди службовим особам в розмірі 17 тис дол США.
За словами заступника міського голови, саме за таку суму коштів забудовник зможе отримати весь пакет дозвільних документів на введення в експлуатацію самочинного об’єкту будівництва. Встановлено, що в подальшому підозрюваний шахрайським шляхом заволодів вказаними коштами.
Наразі досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії з метою перевірки можливої причетності до вчинення вказаних злочинів інших посадових осіб. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За вчиненні дії посадовцю органу місцевого самоврядування загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили суддю Господарського суду Сумської області на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 4 тис. дол. США.