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Екс-заступника міського голови Луцька підозрюють у заволодінні солідної суми

Екс-заступника міського голови Луцька підозрюють у заволодінні солідної суми

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Прокуратура Київської області спільно з ГУНП у Київській області та співробітниками Департаменту захисту економіки України викрилп одного з колишніх заступників Луцького міського голови у и у шахрайському заволодінні 17 тис доларів США (понад 440 тис. грн ), передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Так, повідомляється, що 10 червня прокуратурою області чиновнику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році колишній посадовець підбурив представника забудовника до надання неправомірної вигоди службовим особам в розмірі 17 тис дол США.

За словами заступника міського голови, саме за таку суму коштів забудовник зможе отримати весь пакет дозвільних документів на введення в експлуатацію самочинного об’єкту будівництва. Встановлено, що в подальшому підозрюваний шахрайським шляхом заволодів вказаними коштами.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться слідчі дії з метою перевірки можливої причетності до вчинення вказаних злочинів інших посадових осіб. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За вчиненні дії посадовцю органу місцевого самоврядування загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, правоохоронці викрили суддю Господарського суду Сумської області на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 4 тис. дол. США.

Українські Національні Новини

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