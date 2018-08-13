Экс-юрист Трампа отрицает, что президент съел документ после встречи с ним

“Для тех десятков журналистов, которые звонили мне по поводу утверждения Омаросы в ее новой книге о том, что Трамп взял мою записку, положил себе в рот и съел... Я такого никогда не видел, я просто в шоке от того, что кто-то мог воспринять это всерьез”, — отметил он.

Как сообщал УНН, бывшая директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман в своей книге “Разрушенный: инсайдерская информация о Белый дом Трампа” рассказала, что президент США Дональд Трамп в 2017 году съел записку с “деликатной” информацией.