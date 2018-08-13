Екс-юрист Трампа заперечує, що президент з'їв документ після зустрічі з ним
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен заперечує, що глава держави після однієї з зустрічей прожував і проковтнув якийсь важливий документ. Юрист написав про це в Twitter, повідомляє УНН.
“Для тих десятків журналістів, які дзвонили мені з приводу твердження Омароси в її новій книзі про те, що Трамп взяв мою записку, поклав собі в рот і з’їв ... Я такого ніколи не бачив, я просто в шоці від того, що хтось міг сприйняти це серйозно”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, колишня директор з комунікацій управління Білого дому по зв’язках з громадськими організаціями та населенням Омароса Маніголт-Ньюман в своїй книзі “Зруйнований: інсайдерська інформація про Білий дім Трампа” розповіла, що президент США Дональд Трамп в 2017 році з’їв записку з “делікатною” інформацією.