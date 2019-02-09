Экс-заключенные создали свою платную соцсеть
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Бывшие осужденные в США начали запускать свои социальные сети и сервисы для поддержания контакта между заключенными и их родственниками и близкими на свободе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Еще в 2009 году в американских тюрьмах запустили некое подобие электронной почты: заключенные начали обмениваться сообщениями без выхода в "большой" интернет. Администрация тюрем ничего не возражает против новых сервисов связи, облегчающие общение осужденных с их близкими. Напротив, они считают это полезным для реабилитации преступников.
Издание приводит три таких приложения. Указываются, что все они платные.
Pigeonly по цене от 7,99 до 19,99 долларов предлагает возможность отправлять сообщения с фотографиями и доступ к недорогим тарифов на интернет-звонки. Ее создал Фредерик Хатсон, который отсидел пять лет в тюрьме за торговлю наркотиками.
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Другое приложение, InmateAid, по 8,95 долларов в месяц предлагает недорогие звонки в рамках города, подключаясь к местным операторам связи. Сервис создал Скотт Левин. Он был осужден за кражу информации с управляющей данными компании. Этот стартап финансирует местный филантроп.
И третее приложение, которое еще назвали "Instagram для тюрем", - Flikshop. Он позволяет за 99 центов отправлять открытки с фотографиями и сообщениями. За созданием этого сервиса стоит Маркус Баллок, который отсидел 8 лет за угон автомобиля в 15-летнем возрасте. Сейчас ему 37 лет. Flikshop дополнительно финансируют баскетболист NBA Бэрон Дэвис и певец Джон Ледженд.
Как сообщал УНН, популярный сервис для обмена фотографиями Instagram согласился "банить" графические изображения членовредительства после поднятия этого вопроса в Великобритании после самоубийства подростка.