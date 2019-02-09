Екс-ув'язнені створили свою платну соцмережу

Ще у 2009 році в американських в’язницях запустили певну подобу електронної пошти: ув’язнені почали обмінюватися повідомленнями без виходу у “великий” інтернет. Адміністрація в’язниць нічого не заперечує проти нових сервісів зв’язку, які полегшують спілкування засуджених з їхніми близькими. Навпаки, вони вважають це корисним для реабілітації злочинців.

Видання наводить три таких додатка. Зазначаються, що всі вони платні.

Pigeonly за ціною від 7,99 до 19,99 доларів пропонує можливість відправляти повідомлення з фотографіями і доступом до недорогих тарифів на інтернет-дзвінки. Її створив Фредерік Хатсон, який відсидів п’ять років у в’язниці за торгівлю наркотиками.

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Інший додаток, InmateAid, за 8,95 доларів на місяць пропонує недорогі дзвінки у рамках міста, підключаючись до місцевих операторів зв’язку. Сервіс створив Скотт Левін. Він був засуджений за крадіжку інформації з керуючої даними компанії. Цей стартап фінансує місцевий філантроп.

І третій додаток, який ще назвали “Instagram для в’язниць”, — Flikshop. Він дозволяє за 99 центів відправляти листівки з фотографіями та повідомленнями. За створенням цього сервісу стоїть Маркус Баллок, який відсидів 8 років за викрадення автомобіля в 15-річному віці. Зараз йому 37 років. Flikshop додатково фінансують баскетболіст NBA Берон Девіс і співак Джон Ледженд.

Як повідомляв УНН, популярний сервіс для обміну фотографіями Instagram погодився “банити” графічні зображення членоушкодження після порушення цього питання у Великій Британії після самогубства підлітка.