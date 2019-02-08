Instagram змінює правила розміщення повідомлень після самогубства

Як повідомляється, батько дівчинки-підлітка сказав, що платформа сприяла рішенню його дитини накласти на себе руки.

Шеф Instagram Адам Мосері заявив в четвер увечері, що платформа вносить низку змін до правил розміщення контенту.

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"У питаннях членоушкодження та самогубства ми не там, де нам потрібно бути, і ми повинні більше робити для того, щоб захистити найбільш вразливих у нашій спільноті", - зазначив він.

Компанія також видалить з пошуку неграфічні зображення членоушкодження.

Заклик до змін був підтриманий британським урядом після того, як сім'я 14-річної Моллі Расселл знайшла матеріал, пов'язаний з депресією і самогубством, в її акаунті в Instagram після її смерті в 2017 році.

Нагадаємо, кіберполіція в соцмережах виявила понад 900 "груп смерті".