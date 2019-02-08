Instagram змінює правила розміщення повідомлень після самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Популярний сервіс для обміну фотографіями Instagram погодився "банити" графічні зображення членоушкодження після порушення цього питання у Великій Британії після самогубства підлітка. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Як повідомляється, батько дівчинки-підлітка сказав, що платформа сприяла рішенню його дитини накласти на себе руки.
Шеф Instagram Адам Мосері заявив в четвер увечері, що платформа вносить низку змін до правил розміщення контенту.
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"У питаннях членоушкодження та самогубства ми не там, де нам потрібно бути, і ми повинні більше робити для того, щоб захистити найбільш вразливих у нашій спільноті", - зазначив він.
Компанія також видалить з пошуку неграфічні зображення членоушкодження.
Заклик до змін був підтриманий британським урядом після того, як сім'я 14-річної Моллі Расселл знайшла матеріал, пов'язаний з депресією і самогубством, в її акаунті в Instagram після її смерті в 2017 році.
Нагадаємо, кіберполіція в соцмережах виявила понад 900 "груп смерті".