Психолог назвала основные причины детских самоубийств

"Причин, которые толкают детей к самоубийству, очень много. Начиная с генетических проблем. Также очень важно, в каком состоянии семья, где воспитывается этот ребенок, где он формируется", - отметила врач.



По ее словам, прежде всего, есть ряд психических заболеваний, которые передаются ребенку "в наследство" от родственников. Такие болезни в детстве могут быть незаметны, но они значительно усиливаются в переходном возрасте. В Украине же, по словам врача, до сих пор существует негласное табу на визиты к психиатру.



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"Поведут куда угодно ребенка - к бабкам, знахаркам, но не к специалисту. Путают неврологов с психологами и психиатрами. Но если есть суицидальность, то психолог уже не поможет, хотя наши (психологи - ред.) и берутся, а это - абсолютно медицинская проблема", - подчеркнула она.



Также врач добавила, что до сведения счетов с жизнью часто детей толкает ситуация в семье. Она подчеркнула, что с психологической точки зону неблагополучной для ребенка может быть не обязательно семья алкоголиков - наоборот, ребенок может расти в обеспеченной семье, однако ей так же может не хватать родительского внимания и любви, поэтому ребенок будет чувствовать себя абсолютно одиноким в ​​"золотой клетке".



"Есть тревожные звоночки, когда ребенок говорит: я убью себя, когда ребенок замыкается в себе, когда у него есть стресс, когда по нему видно, что ему плохо, а никому до этого нет дела. Просто обращайте внимание на своих детей" , - посоветовала медик.



Кроме того, часто родители списывают негативные признаки поведения ребенка на переходный возраст и уверены, что "это пройдет".



По словам Т.Берадзе, родители должны устанавливать доверительные отношения с детьми, чтобы те приходили за помощью к родным, а не искали решения самостоятельно и выбирали неверный путь. Кроме того, в Украине почти нет "горячих линий доверия", где работали психологи и могли бы выслушать человека в трудной ситуации. "Иногда же бывает, что просто надо с кем-то поговорить", - отметила врач.



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Кроме того, конечно, в современном мире родители должны контролировать поведение ребенка в интернете - в частности в социальных сетях. Причем, по ее словам, не только сообщества типа "Синего кита" могут представлять угрозу для ребенка, а и обычное общение в соцсетях. Так, по данным западных исследований, пребывание в социальных сетях может обострять депрессию - особенно, если человек склонен к ней.



Напомним, только в течение суток 18-19 ноября в Украине трое детей пытались покончить жизнь самоубийством, два случая из которых закончились смертью.



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