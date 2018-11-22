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Психолог назвала головні причини дитячих самогубств

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На самогубство дітей і підлітків в Україні штовхають погана атмосфера в родині, самотність, а крім того, суїциди спричиняють спадкові психіатричні захворювання, які часто не лікуються. Про це повідомила психотерапевт, член Асоціації випускників медичної школи Гарварда Тіна Берадзе в коментарі кореспонденту УНН.

"Причин, які штовхають дітей до самогубства, дуже багато. Починаючи із генетичних проблем. Також дуже важливо, в якому стані родина, де виховується ця дитина, де вона формується", - зазначила лікар.

За її словами, перш за все, є ряд психічних захворювань, які передаються дитині "у спадок" від родичів. Такі хвороби в дитинстві можуть бути непомітні, але вони значно посилюються в перехідному віці. В Україні ж, за словами лікаря, і досі існує негласне табу на візити до психіатра.

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"Поведуть куди завгодно дитину – до бабок, знахарок, але не до фахівця. Плутають неврологів із психологами й психіатрами. Але якщо є суїцидальність, то психолог вже не допоможе, хоча наші (психологи – ред.) й беруться, а це – абсолютно медична проблема", - підкреслила вона.

Також лікар додала, що до зведення рахунків із життям часто дітей штовхає ситуація в родині. Вона підкреслила, що з психологічної точки зону неблагополучною для дитини може бути не обов'язково родина алкоголіків – навпаки, дитина може зростати в забезпеченій родині, однак їй так само може не вистачати батьківської уваги і любові, тож дитина почуватиметься абсолютно самотньою в "золотій клітці".

"Є тривожні дзвіночки, коли дитина каже: я вб'ю себе, коли дитина замикається у собі, коли в нього є стрес, коли по ньому видно, що йому погано, а нікому до цього немає справи. Просто звертайте увагу на своїх дітей", - порадила медик.

Крім того, часто батьки списують негативні ознаки поведінки дитини на перехідний вік і впевнені, що "це минеться".

За словами Т.Берадзе, батьки мають встановлювати довірливі стосунки із дітьми, щоб ті приходили по допомогу до рідних, а не шукали вирішення самостійно й обирали хибний шлях. Крім того, в Україні майже немає "Гарячих ліній довіри", де працювали б психологи і могли б вислухати людину у важкій ситуації. "Іноді ж буває, що просто треба з кимось поговорити", - зазначила лікар.

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Крім того, звичайно, в сучасному світі батьки мають контролювати поведінку дитини в інтернеті – зокрема в соціальних мережах. Причому, за її словами, не тільки спільноти на кшталт "Синього кита" можуть становити загрозу для дитини, а звичайне спілкування у соцмережах. Так, за даними західних досліджень, перебування в соціальних мережах може загострювати депресію – особливо, якщо людина схильна до неї.

Нагадаємо, лише протягом доби 18-19 листопада в Україні троє дітей намагалися покінчити життя самогубством, два випадки з яких закінчились смертю.

Кількість дитячих самогубств у Японії досягло рекордно високих показників за 30 років.

Міністр із запобігання самогубствам з'явився у Великій Британії.

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