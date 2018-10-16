У Львові перехожий врятував молодика від самогубства

"Цієї суботи патрульні 3 батальйону отримали повідомлення, що на вулиці Городоцькій, на даху будівлі, стоїть чоловік та, ймовірно, хоче стрибнути вниз. Екіпаж прибув на місце та побачив особу, яка сиділа на краю будинку. Офіцери піднялися на дах та спробували встановити з хлопцем контакт. Той, в свою чергу, попередив, що якщо вони підійдуть ближче – він стрибне. Впродовж тривалого спілкування чоловік так і не пояснив патрульним, чому він хоче вкоротити собі віку",– проінформували у патрульній поліції.

Згодом на дах піднялися ще офіцери поліції та заявник. Патрульні почали відволікати увагу чоловіка. І в цей час заявник підповз до нього та схопив. Інспектори миттєво відтягнули чоловіка від краю будинку.

Правоохоронці встановили дані врятованого чоловіка. Ним виявився 22-річний мешканець Львівської області. Його передали медикам, а також повідомили родичів.

Нагадаємо, у Вінниці поліцейські завадили 20-річному хлопцю скоїти самогубство.



