Во Львове прохожий спас молодого человека от самоубийства

"В субботу патрульные 3 батальона получили сообщение, что на улице Городецкой, на крыше здания, стоит человек и, вероятно, хочет прыгнуть вниз. Экипаж прибыл на место и увидел лицо, которое сидела на краю дома. Офицеры поднялись на крышу и попытались установить с парнем контакт. Тот, в свою очередь, предупредил, что если они подойдут ближе – он прыгнет. В течение длительного общения муєжчина так и не объяснил патрульным, почему он хочет покончить с собой", – проинформировали в патрульной полиции.

Впоследствии на крышу поднялись еще офицеры полиции и заявитель. Патрульные начали отвлекать внимание мужчины. И в это время заявитель подполз к нему и схватил. Инспекторы мгновенно оттянули мужчину от края дома.

Правоохранители установили данные спасенного мужчины. Им оказался 22-летний житель Львовской области. Его передали медикам, а также сообщили родственникам.

Напомним, в Виннице полицейские помешали 20-летнему парню совершить самоубийство.



