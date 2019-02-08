Instagram меняет правила размещения сообщений после самоубийства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Популярный сервис для обмена фотографиями Instagram согласился "банить" графические изображения членовредительства после поднятия этого вопроса в Великобритании после самоубийства подростка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Как сообщается, отец девочки-подростка сказал, что платформа способствовала решению его ребенка покончить с собой.
Шеф Instagram Адам Мосери заявил в четверг вечером, что платформа вносит ряд изменений в свои правила размещения контента.
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"В вопросах членовредительства и самоубийства мы не там, где нам нужно быть, и мы должны больше делать для того, чтобы защитить наиболее уязвимых в нашем сообществе", - отметил он.
Компания также удалит из поиска неграфические изображения членовредительства.
Призыв к изменениям был поддержан британским правительством после того, как семья 14-летней Молли Расселл нашла материал, связанный с депрессией и самоубийством, в ее аккаунте в Instagram после ее смерти в 2017 году.
Напомним, киберполиция в соцсетях обнаружила более 900 "групп смерти".