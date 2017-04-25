Киберполиции в соцсетях обнаружила более 900 "групп смерти" - С.Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Киберполиции обнаружила 926 "групп смерти" и предупредила 10 самоубийств подростков. Об этом во время коллегии МВД заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба НПУ, передает УНН.
"Полиция предупредила 10 попыток суицида подростков. Киберполиции обнаружила 926 групп "самоубийств", из которых уже 600 заблокированы", - говорится в сообщении.
По словам С.Князева, наиболее уязвимыми к негативному влиянию соцсетей дети от 13 до 17 лет, у которых есть проблемы в общении с окружающими.
"На сегодня полицией по данным фактам открыто 35 уголовных производств и установлено 4 факта суицида, связанные деятельностью "групп смерти", - заявил С.Князев.
Глава НПУ поручил руководителям областных подразделений полиции наладить коммуникацию с администрациями учебных заведений, региональными управлениями образования и медицинскими учреждениями для выявления детей, которые могли попасть под негативное влияние так называемых "групп смерти" и предупредить их возможные негативные последствия.
Как сообщал УНН, николаевец инсценировал самоубийство ради разоблачения кураторов "групп смерти".