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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22836 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84893 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143264 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111889 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113517 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110601 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102831 просмотра

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Киберполиции в соцсетях обнаружила более 900 "групп смерти" - С.Князев

Киберполиции в соцсетях обнаружила более 900 "групп смерти" - С.Князев

Киев  •  УНН

 • 10944 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Киберполиции обнаружила 926 "групп смерти" и предупредила 10 самоубийств подростков. Об этом во время коллегии МВД заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба НПУ, передает УНН.

"Полиция предупредила 10 попыток суицида подростков. Киберполиции обнаружила 926 групп "самоубийств", из которых уже 600 заблокированы", - говорится в сообщении.

По словам С.Князева, наиболее уязвимыми к негативному влиянию соцсетей дети от 13 до 17 лет, у которых есть проблемы в общении с окружающими.

"На сегодня полицией по данным фактам открыто 35 уголовных производств и установлено 4 факта суицида, связанные деятельностью "групп смерти", - заявил С.Князев.

Глава НПУ поручил руководителям областных подразделений полиции наладить коммуникацию с администрациями учебных заведений, региональными управлениями образования и медицинскими учреждениями для выявления детей, которые могли попасть под негативное влияние так называемых "групп смерти" и предупредить их возможные негативные последствия.

Как сообщал УНН, николаевец инсценировал самоубийство ради разоблачения кураторов "групп смерти".

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