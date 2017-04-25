Кіберполіція в соцмережах виявила більше 900 "груп смерті" – С.Князєв

“Поліція попередила 10 спроб суїциду підлітків. Кіберполіція виявила 926 груп “самогубств”, з яких уже 600 заблоковано",- йдеться у повідомленні.

За словами С.Князєва, найбільш вразливими до негативного впливу соцмереж є діти від 13 до 17 років, у яких є проблеми в спілкуванні з оточуючими.

“На сьогодні поліцією за даними фактами відкрито 35 кримінальних проваджень і встановлено 4 факти суїциду, які пов’язані діяльністю “груп смерті”, — заявив С.Князєв.

Глава НПУ доручив керівникам обласних підрозділів поліції налагодити комунікацію з адміністраціями навчальних закладів, регіональними управліннями освіти і медичними установами для виявлення дітей, що могли потрапити під негативний вплив так званих “груп смерті” та попередити їх можливі негативні наслідки.

Як повідомляв УНН, миколаївець інсценував самогубство заради викриття кураторів "груп смерті".