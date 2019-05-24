Экс-тренер сборной Польши может возглавить киевское "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По информации сайта “Команда один”, которой стало известно из польских источников, если в киевском “Динамо” будет принято решение расстаться с нынешним главным тренером Александром Хацкевичем, его место летом может занять польский специалист Адам Навалка, сообщает УНН.
Именно 61-летний Навалка может стать тем зарубежным тренером, с которым в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.
Заметим, что с 2013 до 2018 года Навалка руководил национальной сборной Польши. Также в его послужном тренерском списке есть работа в “Гурник”, “Катовице”, “Висле”, “Ягеллонии”, “Сандеции”, “Заглембе” и “Свитэ”.
Также добавим, последним местом работы опытного наставника был польский “Лех” (до 31 марта 2019 года).