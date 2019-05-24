Экс-тренер сборной Польши может возглавить киевское "Динамо"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 3553 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 30904 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 51737 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 68071 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118130 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136966 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144501 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130141 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Экс-тренер сборной Польши может возглавить киевское "Динамо"

Экс-тренер сборной Польши может возглавить киевское "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 9698 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По информации сайта “Команда один”, которой стало известно из польских источников, если в киевском “Динамо” будет принято решение расстаться с нынешним главным тренером Александром Хацкевичем, его место летом может занять польский специалист Адам Навалка, сообщает УНН.

Именно 61-летний Навалка может стать тем зарубежным тренером, с которым в ближайшие дни в Киеве будут проведены переговоры.

Заметим, что с 2013 до 2018 года Навалка руководил национальной сборной Польши. Также в его послужном тренерском списке есть работа в “Гурник”, “Катовице”, “Висле”, “Ягеллонии”, “Сандеции”, “Заглембе” и “Свитэ”.

Также добавим, последним местом работы опытного наставника был польский “Лех” (до 31 марта 2019 года).

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