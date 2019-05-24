Екс-тренер збірної Польщі може очолити київське "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За інформацією сайту “Команда один”, якій стало відомо з польських джерел, якщо в київському “Динамо” буде прийнято рішення розлучитися з нинішнім головним тренером Олександром Хацкевичем, його місце влітку може зайняти польський фахівець Адам Навалка, повідомляє УНН.
Саме 61-річний Навалка може стати тим закордонним тренером, з яким в найближчі дні в Києві будуть проведені переговори.
Зауважимо, що з 2013 до 2018 року Навалка керував національною збірною Польщі. Також в його послужному тренерському списку є робота в “Гурніку”, “Катовіце”, “Віслі”, “Ягеллонії”, “Сандеції”, “Заглембе” і “Світе”.
Також додамо, останнім місцем роботи досвідченого наставника був польський “Лех” (до 31 березня 2019 року).