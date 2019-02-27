Экс-тренер Кличко намекнул на возвращение украинца в бокс

Специалист отметил, что не верит в то, что легенда мирового бокса окончательно покончил с боксом.

"Я всегда верил в то, что Кличко будет снова драться. Когда он заявил о завершении карьеры, я все равно в это не верил. В своем сердце, в своей голове, зная много о нем, не верил в то, что он может закончить в такой момент своей карьеры. Буду его тренировать. Он классный парень, мы близки семьями, и я не вижу причин, чтобы мы снова не поработали вместе", - рассказал Башир.

Как сообщал УНН, промоутер Джошуа заявлял, что Кличко намерен вернуться в большой спорт, но сам Владимир позднее опроверг данную информацию.