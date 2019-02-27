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Екс-тренер Кличка натякнув на повернення українця в бокс

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Американський наставник Алі Башир виявив намір повернутися до обов'язків головного тренера Володимира Кличка, повідомляє УНН з посиланням на Boxing TV.

Фахівець наголосив, що не вірить у те, що легенда світового боксу остаточно покінчив з боксом.

"Я завжди вірив у те, що Кличко буде знову битися. Коли він заявив про завершення кар'єри, я все одно в це не вірив. У своєму серці, у своїй голові, знаючи багато про нього, не вірив в те, що він може закінчити в такий момент своєї кар'єри. Буду його тренувати. Він класний хлопець, ми близькі сім'ями, і я не бачу причин, щоб ми знову не попрацювали разом", - розповів Башир.

Як повідомляв УНН, промоутер Ентоні Джошуа заявляв, що Кличко має намір повернутися у великий спорт, проте сам Володимир пізніше спростував дану інформацію

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