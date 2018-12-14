Промоутер Джошуа зробив заяву стосовно повернення Кличка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Відомий британський промоутер Едді Хірн заговорив про бажання екс-короля суперважкої ваги Володимира Кличка (64-5, 53 КО) відновити кар'єру, повідомляє УНН з посиланням на "Talksport".
"Кличко? Він хоче повернутися. Я думаю, він писав Ентоні наступне: "Я хочу повернутися. Відчуваю, що зараз можу побити всіх у дивізіоні", - наголосив Хірн.
Стосовно найближчих планів свого підопічного Ентоні Джошуа, Хірн назвав доволі великий список можливих опонентів.
"Поєдинок з Деонтеєм Уайлдером – це те, чого ми хочемо найбільше. Однак це може бути і Тайсон Ф'юрі, і переможець бою Вайт – Чісора. Це може бути й Олександр Усик, і Джаррелл Міллер. Всі в грі", - підсумував промоутер.
Примітно, що старший брат Володимира Кличка – Віталій, свого часу робив значну паузу в кар'єрі – не виступав з 2004 по 2008 роки.
Відзначимо, що молодший Кличко, який в заключному бою кар'єри поступився Джошуа, оголосив про завершення виступів на профринзі в серпні минулого року. Додамо, що Володимир Кличко став почесним чемпіоном за версією WBC.