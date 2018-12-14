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Промоутер Джошуа сделал заявление о возвращении Кличко

Киев • УНН

 • 21448 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Известный британский промоутер Эдди Хирн заговорил о желании экс-короля супертяжелого веса Владимира Кличко (64-5, 53 КО) возобновить карьеру, сообщает УНН со ссылкой на "Talksport".

Промоутер Джошуа сделал заявление о возвращении Кличко

"Кличко? Он хочет вернуться. Я думаю, он писал Энтони следующее: "Я хочу вернуться. Чувствую, что сейчас могу побить всех в дивизионе", - подчеркнул Хирн.

Относительно ближайших планов своего подопечного Джошуа, Хирн назвал довольно большой список возможных оппонентов.

"Поединок с Деонтеем Уайлдером - это то, чего мы хотим больше всего. Однако это может быть и Тайсон Фьюри, и победитель боя Уайт - Чисора. Это может быть и Александр Усик, и Джаррелл Миллер. Все в игре", - подытожил промоутер.

Примечательно, что старший брат Владимира Кличко - Виталий, в свое время делал значительную паузу в карьере - не выступал с 2004 по 2008 годы.

Отметим, что младший Кличко, в заключительном бою карьеры уступил Джошуа, объявил о завершении выступлений на профринге в августе прошлого года. Добавим, что Владимир Кличко стал почетным чемпионом по версии WBC.

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