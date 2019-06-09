Экс-тренер "Динамо": Цыганкова нужно отдавать в топ-клуб

"Цыганков растет и чтобы это происходило и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый - здесь он не будет расти. Цыганкова нужно отдавать в топ-клуб, где он будет играть, потому что если будет сидеть на скамейке, то из этого ничего не получится, а так - из него должен быть классный футболист. Виктор показал, что стоит 50 млн евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более 10-15 миллионов.

Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы "середняки". Только в топ-команды: "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Баварию", тот же "Наполи", который проявлял интерес. Нужно продавать, чтобы он был игроком номер один для нашей сборной.

Если отдельных игроков продают за 40, 60, 80 и 100 млн, то я дал бы за него не меньше 50 млн евро", - подчеркнул Сабо.

Стоит отметить, на этой неделе стало известно, что Цыганков попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая".