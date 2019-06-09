Екс-тренер "Динамо": Циганкова потрібно віддавати в топ-клуб

"Циганков росте і щоб це відбувалося і далі, його потрібно продати в топ-клуб, де він буде грати, а не сидіти на лаві запасних. Віктора потрібно продавати вже сьогодні. В нас чемпіонат слабкий - тут він не буде рости. Циганкова потрібно віддавати в топ-клуб, де він буде грати, бо якщо буде сидіти на лавці, то з цього нічого не вийде, а так - з нього має бути класний футболіст. Віктор показав, що коштує 50 мільйонів євро на фоні гравців УПЛ, за яких не хочуть віддавати більше 10-15 мільйонів.

В жодному разі його не можна продавати в клуби "середняки". Тільки в топ-команди: "Реал" Мадрид, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "ПСЖ", "Баварію", той же "Наполі", який проявляв інтерес. Потрібно продавати, щоб він був гравцем номером один для нашої збірної.

Якщо окремих гравців продають за 40, 60, 80 і 100 мільйонів, то я дав би за нього не менше 50 мільйонів євро", - підкреслив Сабо.

Варто відзначити, на цьому тижні стало відомо, що Циганков потрапив до сфери інтересів турецького "Галатасараю".